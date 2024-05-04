بيانٌ من "حزب الله".. ماذا فيه؟

أصدر "حزب الله" بياناً جديداً، مساء اليوم السبت، أعلن فيه إستهداف موقع المطلة الإسرائيلي وحاميته وتجهيزاته التجسسية.

ولفت الحزب إلى أن العملية جاءت رداً على إعتداءات العدو الإسرائيليّ على القرى الجنوبية وآخرها في كفركلا.