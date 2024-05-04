Advertisement

لبنان

قوى الأمن عممت صورة مفقود غادر منزله في بلدة برقا ولم يعد

Lebanon 24
04-05-2024 | 13:28
A-
A+
Doc-P-1195485-638504514191329285.png
Doc-P-1195485-638504514191329285.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

صـدر عـن المديريّـة العامّـة لقــوى الأمــن الدّاخلـي _ شعبــة العلاقــات العامّــة البلاغ التّالي: "تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود: فريد مخيبر جعجع (من مواليد عام 1939، لبناني)، الذي غادر بتاريخ 3-5-2024 منزله الكائن في بلدة برقا/ قضاء بعلبك، ولم يعُد لغاية تاريخه، علما بأنه يعاني من مرض الزهايمر. لذلك، يرجى من الذين شاهدوه أو يعرفون مكان وجوده، الاتّصال بفصيلة دير الأحمر في وحدة الدرك الاقليمي، على الرقم: 320180-28، للإدلاء بما لديهم من معلومات". (الوكالة الوطنية)

Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:30 | 2024-05-05
01:15 | 2024-05-05
01:00 | 2024-05-05
00:40 | 2024-05-05
23:47 | 2024-05-04
23:30 | 2024-05-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24