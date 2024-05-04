"زودة 100 دولار" على الراتب.. من تلقاها في لبنان؟

عُلم أن شركات عاملة داخل مطار رفيق الحريري الدولي، قد لبّت نداء موظفيها لإقرار زيادات على رواتبهم.

وبحسب المعلومات، فإنّ هذا الأمر حصل مطلع شهر أيار الجاري، إذ تلقى موظفون "زودة مالية" بقيمة 100 دولار، فيما من المتوقع أن تطرأ تحسينات جديدة خلال الفترات المقبلة.