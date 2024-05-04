جريمة تهزّ بيروت.. ما جرى داخل فندق مروّع جداً!

ذكرت إذاعة "صوت كل لبنان 93.3"، اليوم السبت، أنّ "عاملاً ضمن أحد فنادق بيروت وتحديداً في منطقة الروشة، اعتدى على شابة لبنانية من مواليد العام 1990 تعمل معه في الفندق، كما قام باغتصابها وتعنيفها وإلقائها في مخزن الفندق".
ولفتت الإذاعة إلى أنه جرى نقل الشابة إلى مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت بحالةٍ حرجة جداً، لكنها ما لبثت أن فارقت الحياة، مساء اليوم.
وعلى الفور، فتحت قوى الأمن تحقيقاً بالحادث، وتقول المعلومات إن الشبهات الأولية تحوم حول شاب سوري من مواليد العام 1989 توالى عن الأنظار، فيما تشير معطيات أخرى إلى أن الفاعل قد يكون شخصاً لبنانياً وليس الشاب السوري.