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لبنان

وصول شعلة النور المقدس إلى دير سيدة البلمند البطريركي

Lebanon 24
04-05-2024 | 14:53
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وصلت شعلة النور المقدس إلى دير سيدة البلمند البطريركي، حيث كان في استقبالها النائب أديب عبد المسيح وحشد من المؤمنين.

,حمل الشعلة التي ستوزع على كل كنائس الكورة وأديارها، من مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت إلى دير سيدة البلمند، الأرشمندريت جورج يعقوب يرافقه رئيس جامعة البلمند الدكتور الياس ورّاق.
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