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لبنان

في بعلبك.. مطلوبٌ يقع بقبضة المخابرات!

Lebanon 24
04-05-2024 | 15:19
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ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام"، اليوم السبت، أن مديرية المخابرات في الجيش، أوقفت خلال عملية دهم مطلوباً بحقه مذكرات عدة، وذلك في بلدة دورس - بعلبك.
 
وعلى الفور، تمت إحالة الموقوف إلى التحقيق بإشراف القضاء المُختص. 
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