في بعلبك.. مطلوبٌ يقع بقبضة المخابرات!

ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام"، اليوم السبت، أن مديرية المخابرات في الجيش، أوقفت خلال عملية دهم مطلوباً بحقه مذكرات عدة، وذلك في بلدة دورس - بعلبك.

وعلى الفور، تمت إحالة الموقوف إلى التحقيق بإشراف القضاء المُختص.