نشرت قناة "الجديد"، اليوم السبت، تسجيلات صوتية لرأس وممول عصابة "التيك توكرز" المُتّهمة باغتصاب الأطفال والمراهقين وإجبارهم على تعاطي المخدرات.

وأشارت القناة إلى أن التسجيلات عائدة للمدعو المُلقّب بـ"جاي"، وهي ستخضع للتحقق من صحتها وما إذا كانت فعلاً تعود لرأس العصابة.

ويظهر أحد التسجيلات رأس العصابة وهو يستدرج إحدى الضحايا: "القصة وما فيها يعني just for fun يعني.. في صبي بتسلى فيه وبيتسلى معي that's it".

للمزيد من التفاصيل.. شاهدوا الفيديو المُرفق: