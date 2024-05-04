تصاعد وتيرة التهديدات الاسرائيلية بتوسعة الحرب رغم الضغوط لمنعها

تتصاعد حدة المواجهة حيناً، وتتراجع حيناً آخر في جنوب لبنان، ما يبقي كل الاحتمالات واردة، بما فيها توسعة الحرب، وهو ما تعكسه التحركات العسكرية والمواقف الصادرة عن إسرائيل، التي قامت في الأيام الأخيرة بمحاكاة لعملية هجومية على الجبهة الشمالية.

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وواصل الجيش الإسرائيلي اعتداءاته الجويّة والمدفعيّة، طوال يوم السبت على عدد من البلدات الجنوبية الحدودية، معلناً أنّ القصف طال أهدافاً لـ "حزب الله" خصوصاً في طيرحرفا وكفركلا. في المقابل، تبنّى "الحزب" سلسلة عمليات استهدفت مواقع عسكرية إسرائيلية، بينها التجهيزات التجسّسية في موقع الراهب، وموقع الرادار في مزارع شبعا، وموقع المطلّة وتجهيزاته التجسسية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه خلال الأسبوع الأخير أُجْرِي تمرين مباغت، جرى خلالها التدرب على سيناريوهات متنوعة، حيث شمل التمرين نشراً سريعاً للمدافع لأغراض هجومية، وذلك بهدف محاكاة القتال في سيناريوهات قتالية مختلفة على الحدود اللبنانية في مواجهة "حزب الله".