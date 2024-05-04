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لبنان

قضية عصابة "تيك توك" تتفاعل والقضاء يكثف تحقيقاته

Lebanon 24
04-05-2024 | 23:15
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قضية جديدة لا تزال تشغل اللبنانيين، وهي العصابة التي تستخدم تطبيق "تيك توك" لابتزاز الأطفال بعد اغتصابهم والتحرّش بهم.
وفي جديد تحقيقات الملف، حصلت قناة "الجديد" على تسجيلات صوتية منسوبة للرأس المدبّر لعصابة الـ "تيك توك"، الملقّب بـ "جاي"، والتي تظهره وهو يستدرج أطفالاً لقاء مبالغ مالية.
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وأشارت المعلومات الى أنّ المحقّقين استمعوا الى قاصر جديد، فيما ارتفع عدد الضحايا الى 12.
وتم الكشف ايضا أن مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية توصّل الى طرف خيط يظهر تورّط محامٍ في هذه القضية، وأنّه تلقّى شكاوى إضافية لضحايا من مختلف المناطق اللبنانية.

تزامناً، كلّفت القاضية الناظرة بقضايا الأحداث جويل أبو حيدر، مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية، بحذف عدد من الحسابات على تطبيق "تيك توك" وواحد على "انستغرام"، بعدما تبيّن أنّ أصحابها ينشرون فيديوهات مع قصّر، وهم يردّدون عبارة "بتشرب شي"؟ ومن ثم يقوم الأطفال بتمثيل مشاهد وكأنّهم يهربون من صالونات حلاقة.
 
 
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