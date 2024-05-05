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لبنان

تقرير إيراني: "حزب الله" يمهد لإنتقال قادة "حماس" إلى لبنان

Lebanon 24
05-05-2024 | 00:40
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زعمَ تقريرٌ نشره موقع "إيران إنترناشيونال" أنّ "حزب الله" يمهد لانتقال قيادات حركة "حماس" إلى لبنان وذلك بعد رفض تركيا إستقبالها.
ونقل الموقع عن الكاتب السياسي ميشال الشماعي قوله إنّ المقترح المذكور وارد بنسبة كبيرة، وقد يقضي بحصر وجود "حماس" في أحد المخيمات الفلسطينية، على الأرجح مخيم عين الحلوة.
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ورأى الشماعي أنّ مشروع تصفية قادة "حزب الله" آيل إلى الإستكمال والتصعيد، موضحاً أن "فرضية تكثيف الضربات مرتفعة جداً"، وقال: "لا يُمكن استبعاد فرضية أي دخول عسكري إسرائيليّ إلى جنوب لبنان، لكن باعتقادي أنّ ذلك لن يتمّ إلا قبل الانتهاء من عملية رفح التي باتت خطوطها واضحة".
 
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