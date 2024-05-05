ممنوع مهاجمة "المعارضين"

يستمر الخلاف بين رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل والنواب المعارضين داخل تكتل "لبنان القوي" بالرغم من التهدئة الاعلامية التي حصلت وتأخير البت بعمليات الفصل التي ينوي باسيل القيام بها.

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وبحسب مصادر مطلعة، فإن "الجيش الالكتروني العوني أو الأصح عدداً من الناشطين الاساسيين في "التيار" الذين يتواصلون مباشرة مع باسيل، طُلب اليهم عدم الهجوم على النواب المعارضين".

وترى المصادر أن "باسيل لا يريد أن يفجر الخلاف الشعبي، إذ أن معظم النواب المعارضين لديهم حيثيات شعبية خاصة داخل البيئة العونية، وعليه فإن تجنب القيام بأي شقاق داخل الجمهور هو أفضل خيار لباسيل حالياً".