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لبنان

بشأن حرب الجنوب.. نائب يكشف "توقعاته"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
05-05-2024 | 01:45
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علّق مصدر نيابيّ على تنفيذ العدو الإسرائيليّ لمناورات حربية استعداداً لهجوم مُحتمل ضد لبنان، فقال إن ما تقوم به تل أبيب هو "مناورة نفسية" لا أكثر، وأضاف: "أتوقع عدم حصول حرب شاملة انطلاقاً من جنوب لبنان، وحتى الآن فإنّ المفاوضات مستمرّة بشأن حرب غزة وهناك بوادر إيجابية في هذا الإطار".
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وتابع: "كذلك، فإنه لا وجود أي تغطية دولية لشن عدوان إسرائيلي على لبنان، وهذا النقطة مهمة جداً ولا يمكن إغفالها".
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

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