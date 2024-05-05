بشأن حرب الجنوب.. نائب يكشف "توقعاته"

علّق مصدر نيابيّ على تنفيذ العدو الإسرائيليّ لمناورات حربية استعداداً لهجوم مُحتمل ضد لبنان، فقال إن ما تقوم به تل أبيب هو "مناورة نفسية" لا أكثر، وأضاف: "أتوقع عدم حصول حرب شاملة انطلاقاً من جنوب لبنان، وحتى الآن فإنّ المفاوضات مستمرّة بشأن حرب غزة وهناك بوادر إيجابية في هذا الإطار".

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وتابع: "كذلك، فإنه لا وجود أي تغطية دولية لشن عدوان إسرائيلي على لبنان، وهذا النقطة مهمة جداً ولا يمكن إغفالها".