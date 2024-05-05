إتصالات وردت إلى المصارف.. ماذا طُلب منها؟

بدأ مغتربون لبنانيون بالتواصل مع مصارف تعاملوا معها بهدف إغلاق حساباتهم المصرفية التي تم سحب الأموال منها خلال الفترة الماضية استناداً للتعاميم التي صدرت عن مصرف لبنان.

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