Advertisement

لبنان

إتصالات وردت إلى المصارف.. ماذا طُلب منها؟

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
05-05-2024 | 02:15
A-
A+
Doc-P-1195590-638504953177223686.jpg
Doc-P-1195590-638504953177223686.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بدأ مغتربون لبنانيون بالتواصل مع مصارف تعاملوا معها بهدف إغلاق حساباتهم المصرفية التي تم سحب الأموال منها خلال الفترة الماضية استناداً للتعاميم التي صدرت عن مصرف لبنان.
Advertisement

وتبيّن أن بعض المغتربين أراد عدم ترك حسابه مفتوحاً كي لا تتراكم المستحقات المالية لصالح المصارف، خصوصاً أن هناك أموالاً تُدفع لقاء استمرار عمل تلك الحسابات.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:29 | 2024-05-05
06:12 | 2024-05-05
06:00 | 2024-05-05
05:59 | 2024-05-05
05:55 | 2024-05-05
05:53 | 2024-05-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24