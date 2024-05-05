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لبنان

هل سيطلّ نصرالله قريباً؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
05-05-2024 | 02:45
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توقعت أوساط مقرّبة من "حزب الله" أن يُطلّ الأمين العام لـ"الحزب" السيد حسن نصرالله قريباً وذلك للحديث عن سلسلة من الملفات الأساسية، تحديداً تلك المرتبطة بآخر المفاوضات بشأن حرب غزة والتهديدات الإسرائيلية للبنان ناهيك عن ملف المساعي الدولية لإيقاف جبهة الجنوب.
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وأشارت المصادر إلى أنّه من شأن إطلالة نصرالله إرساء معادلات جديدة في إطار الوضع القائم، لاسيما أن تطورات كثيرة حصلت وتستدعي موقفاً منه.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

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