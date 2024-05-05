هل سيطلّ نصرالله قريباً؟

توقعت أوساط مقرّبة من "حزب الله" أن يُطلّ الأمين العام لـ"الحزب" السيد حسن نصرالله قريباً وذلك للحديث عن سلسلة من الملفات الأساسية، تحديداً تلك المرتبطة بآخر المفاوضات بشأن حرب غزة والتهديدات الإسرائيلية للبنان ناهيك عن ملف المساعي الدولية لإيقاف جبهة الجنوب.

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