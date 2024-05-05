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لبنان

التوتر يتجدّد جنوباً.. إسرائيل تقصف ميس الجبل وعيترون!

Lebanon 24
05-05-2024 | 02:35
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عاد التوتر ليخيّم على أجواء جنوب لبنان، إذ استهدف العدو الإسرائيلي صباح اليوم الأحد، بلدة ميس الجبل.
 
كذلك، تقول المصادر الميدانية إن القصف الإسرائيلي طال بلدة عيترون التي تم استهدافها بقذائف المدفعية.
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وليلاً، نفذ العدو الإسرائيليّ غارات استهدفت أطراف بلدات الناقورة، علما الشعب وجبلي اللبونة والعلام وبلاط.
 
وبحسب "الوكالة الوطنية للإعلام"، فقد تزامنت هذه الغارات مع قصفٍ مدفعي طال أيضاً محيط بلدتي الناقورة وعلما الشعب.
 
كذلك، حلّق الطيران الحربي المعادي فوق قرى قضاء صور والساحل البحري وطيلة الليل الفائت. وحتى صباح اليوم، حلق الطيران الاستطلاعي فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط مطلقاً القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق. 
 
وفجر هذا اليوم، أطلق العدو الاسرائيلي نيران رشاشاته الثقيلة باتجاه الاحراج المتاخمة لبلدات رامية وعيتا الشعب بالقطاع الاوسط.
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