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لبنان

داخل جبانة في مدينة لبنانية.. هذا ما فعله سوريون (صور)

Lebanon 24
05-05-2024 | 03:04
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أوقف حراس جبانة باب الرمل في طرابلس، 7 أشخاصٍ من التابعية السورية أثناء محاولتهم قطع الأشجار المعمرة داخل الجبانة.
 
وعلى الفور، تمت مصادرة المعدات التي كانت بحوزة السوريين الذين تم تسليمهم إلى قوى الأمن الداخلي لبدء التحقيقات معهم. 
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