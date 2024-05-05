داخل جبانة في مدينة لبنانية.. هذا ما فعله سوريون (صور)

أوقف حراس جبانة باب الرمل في طرابلس، 7 أشخاصٍ من التابعية السورية أثناء محاولتهم قطع الأشجار المعمرة داخل الجبانة.

وعلى الفور، تمت مصادرة المعدات التي كانت بحوزة السوريين الذين تم تسليمهم إلى قوى الأمن الداخلي لبدء التحقيقات معهم.