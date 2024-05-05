احتفلت الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الشرقي في قضاء الكورة بعيد الفصح، فأقيمت للمناسبة القداديس الاحتفالية وطقوس الهجمة بمختلف كنائسه.



ففي كنيسة القديس نيقولاوس العجائبي في بلدة برسا، ترأس الكاهن موسى الشاطريه القداس الاحتفالي، في حضور حشد من المؤمنين.

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وبعد صلاة الهجمة التي شارك فيها المؤمنون، أقيم قداس الفصح وتمت قراءة الإنجيل المقدس ليلقي الأب الشاطريه عظة تناول فيها معنى هذا العيد وأهميته بالديانة المسيحية لما يحمل من معان، مشدداً على الصلاة والصوم والتمثل بحياة المسيح والتجدد الروحي والابتعاد عن الشرور.



كذل، تراس الكاهن اندراوس سابا القداس الاحتفالي في كنيسة القديسة بربارة في بلدة راسمسقا. ففي كنيسة القديس نيقولاوس العجائبي في بلدة برسا، ترأس الكاهن موسى الشاطريه القداس الاحتفالي، في حضور حشد من المؤمنين.وبعد صلاة الهجمة التي شارك فيها المؤمنون، أقيم قداس الفصح وتمت قراءة الإنجيل المقدس ليلقي الأب الشاطريه عظة تناول فيها معنى هذا العيد وأهميته بالديانة المسيحية لما يحمل من معان، مشدداً على الصلاة والصوم والتمثل بحياة المسيح والتجدد الروحي والابتعاد عن الشرور.كذل، تراس الكاهن اندراوس سابا القداس الاحتفالي في كنيسة القديسة بربارة في بلدة راسمسقا.

وفي قضاء البترون، أقيمت القداديس ورتبة الهجمة في كنائس الرعايا الارثوذكسية، بمشاركة المؤمنين بالزياحات، كما القيت عظات دعت الى الصلاة من أجل قيامة لبنان المنتظرة.



واحتفلت رعية دوما بالفصح، واحتفل المتقدم في الكهنة الأب بسام ناصيف بقداس العيد، في حضور حشد من المؤمنين. وألقى عظة من وحي القيامة، مؤكدا أن "قيامة لبنان آتية لا محال"، داعيا الى "عيش المحبة والإلفة والابتعاد عن الشر في سبيل نشر ثقافة السلام في مجتمعنا".



وفي مدينة البترون، احتفل الخوري جان كحاله بقداس العيد في كنيسة القديس جاورجيوس، في حضور أبناء الرعية والجوار. ودعا كحاله في عظته للصلاة من أجل خلاص لبنان وشعبه مع قيامة المسيح.



وفي دير سيدة النورية في حامات، احتفل الأب جورج صافيتي بقداس العيد، في حضور جمهور راهبات الدير.



واحتفل المتقدم في الكهنة الأب ابراهيم شاهين بالعيد في حضور رئيس البلدية فرج الله الكفوري وحشد من المؤمنين.



وألقى الأب شاهين عظة أمل فيها ان "يحل النور على القلوب والعقول وينيرها لنعمل من أجل قيامة لبنان".