المرتضى: نتطلع الى اعتماد طرابلس مدينة أبدية للثقافة

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افتتحت جمعية "ارتيزانات" معرض "حرفيو طرابلس" ضمن فعالية طرابلس عاصمة للثقافة العربية للعام 2024 الذي اشرفت على تنظيمه الدكتوره لينا هشام نجا، برعاية وزير الثقافة محمد وسام المرتضى وحضوره إلى جانب رئيس الرابطة الثقافية رامز فري، رئيس بلدية طرابلس رياض يمق، وجنان مبيض رئيسة قطاع المراة في تيار العزم والدكتورة هند الصوفي وحشد من الشخصيات.وبعد قص الشريط التقليدي والنشيد الوطني، جال المرتضى على أجنحة المعرض التي قدمت البسة تراثية وارتيزانا ومصنوعات حرفية كما استعرض للفتلة المولوية قدمها احد المشاركين.وتحدث المرتضى في المناسبة، وقال: "إن هذا المعرض فعالية جديدة تضاف الى الانشطة التي تقام لمناسبة طرابلس عاصمة للثقافة العربية، وانه من الأنشطة التي تفرحنا اذ إنه ياتي في سياق تطلعنا الى اعتماد طرابلس مدينة ابدية للثقافة، ويوكد ان مدينة الفيحاء ولاًدة للثقافة وهذا ما يدفعنا الى السرور والترحيب".