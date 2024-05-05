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لبنان

خلال ساعات معدودة.. سارق يقع بقبضة المعلومات بعد عملية سرقة (صورة)

Lebanon 24
05-05-2024 | 04:10
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صدر عـن المديريّـة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التالي:

"بتاريخ 17-4-2024، ادّعى أحد المواطنين أنّ مجهولًا أقدم على سرقة محفظته وجهاز حاسوب "LAPTOP" من داخل سيّارته، في محلّة فرن الشبّاك.
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على الفور، باشرت القطعات المختصّة في شعبة المعلومات إجراءاتها الميدانية والاستعلاميّة لتحديد السّارق وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات، توصّلت الشّعبة، في خلال ساعات معدودة، إلى معرفة هويّته، وهو:

ك. ط. (مواليد عام ١٩٦٧، لبناني)".
 
أضاف البلاغ:" بالتاريخ ذاته، وبعد مراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من رصده داخل أحد المحلّات التّجاريّة في محلّة برج حمود، حيث عملت على توقيفه، في أثناء محاولته بيع جهاز الحاسوب المسروق، الذي تم ضبطه ومحفظة المدّعي، وبداخلها بطاقات ومستندات الأخير ومبلغ مالي. إضافةً إلى ضبط أدوات تُستخدم في عمليّات السّرقة".

وختم:" أجري المقتضى القانوني بحق الموقوف، وأودع والمضبوطات القضاء المختص، بناءً على إشارته".
 
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