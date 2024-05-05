المطران عودة: أولى واجبات النواب الإجتماع لانتخاب رئيس للجمهورية

ترأس متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة قداس الفصح في كاتدرائية القديس جاورجيوس في ساحة النجمة.

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واعتبر المطران عودة أن "أولى واجبات النواب الإجتماع خلال المهلة الدستورية لانتخاب رئيس للجمهورية يقود البلد بأمانة وحكمة".وأعلن المطران عودة أن "بلدنا بحاجة إلى مسؤولين يعملون من أجله لا من أجل مصالحهم".أضاف: "يبدو أن البعض استساغ الفراغ وبلدنا لن ينهض ما لم ينتظم عمل مؤسساته الدستورية، ولا انتخاب لرئيس بسبب المشاحنات والتعطيل وفرض بدع لا ينص عليها الدستور".تابع: "من المخجل أن يشعر اللبنانيون أن نوابهم عاجزين وينتظرون معونة الخارج ولا شيء لا في جيوبهم ولا في رأسهم".