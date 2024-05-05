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لبنان

وديع الخازن اتصل بالنقيبين الكعكي والقصيفي مهنئا باليوم العالمي لحرية الصحافة

Lebanon 24
05-05-2024 | 05:05
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إتصل عميد المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن، بكلّ من نقيب الصحافة عوني الكعكي ونقيب المحررين جوزف قصيفي مُهنّئاً ب"اليوم العالمي لحرّية الصحافة"، مُعايدا الصحافة اللبنانية والصحافيين والإعلاميين، بعيد شهداء الصحافة في السادس من أيار.
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وأكّد الخازن أن "تاريخ 6 أيار هو يوم شهداء الصحافة اللبنانية والكلمة الحرّة في مطلع قوافلهم في ساحة الشهداء العام  1916 الذين عُلّقت مشانقهم على يد جمال باشا المُلقّب بالسفّاح. ومنهم نستذكر إبراهيم الخليل، فيليب وفريد الخازن، حسن طبارة، الخوري يوسف الحايك، الأميرالاي حافظ شهاب، وعبد الوهاب الإنكليزي. كما لا يفوتنا إستذكار إستشهاد نسيب المتني في أحداث 1958، وكامل مروة فيما بعد. ومن رعيل الشهداء، نقيب الصحافة رياض طه، سليم اللوزي، جبران تويني وسمير قصير. هؤلاء جميعا دفعوا غاليا ثمن حرّياتهم الصحافية والوطنية فضلاً عن المواقف المُلتزمة بها، فحُقّ لهم أن يكون هذا اليوم هو تكريم لذكراهم في كلّ عام".
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