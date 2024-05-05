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لبنان

بعد استشهاد 4 مواطنين في الجنوب.. ماذا تشهد إسرائيل في هذه الأثناء؟

Lebanon 24
05-05-2024 | 05:42
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افادت وسائل إعلام إسرائيلية عن إعلان حالة تأهب دفاعية في شمال إسرائيل بعد استشهاد 4 مدنيين في جنوب لبنان. 
 
وكانت شهدت بلدة ميس الجبل - جنوب لبنان، صباح اليوم الأحد، مجزرة إسرائيلية أدت إلى استشهاد 4 أشخاص وسقوط عدد من الجرحى وجميعهم من المدنيين.
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وقالت مصادر ميدانية أنه وأثناء قيام عددٍ من أهالي البلدة بتفقد منازلهم ومتاجرهم والأضرار التي لحقت بها جرّاء الإعتداءات المتواصلة على البلدة منذ 7 أشهر، أغارَ الطيران الحربي الاسرائيلي مستهدفاً الساحة العامة للبلدة. 

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