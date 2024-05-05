بعد استشهاد 4 مواطنين في الجنوب.. ماذا تشهد إسرائيل في هذه الأثناء؟

افادت وسائل إعلام إسرائيلية عن إعلان حالة تأهب دفاعية في شمال إسرائيل بعد استشهاد 4 مدنيين في جنوب لبنان.



Advertisement وكانت شهدت بلدة ميس الجبل - جنوب لبنان، صباح اليوم الأحد، مجزرة إسرائيلية أدت إلى استشهاد 4 أشخاص وسقوط عدد من الجرحى وجميعهم من المدنيين.

وقالت مصادر ميدانية أنه وأثناء قيام عددٍ من أهالي البلدة بتفقد منازلهم ومتاجرهم والأضرار التي لحقت بها جرّاء الإعتداءات المتواصلة على البلدة منذ 7 أشهر، أغارَ الطيران الحربي الاسرائيلي مستهدفاً الساحة العامة للبلدة.