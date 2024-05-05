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لبنان

من عائلة واحدة... هؤلاء هم شهداء غارة ميس الجبل

Lebanon 24
05-05-2024 | 05:47
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استشهد 4 مواطنين من عائلة واحدة في ميس الجبل، بعدما أغار الطيران الحربيّ الإسرائيليّ على البلدة.
 
 
وبحسب معلومات "لبنان 24"، الشهداء هم:
 
- الوالد فادي حنيكي
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- إبنه محمد حنيكي
 
- إبنه أحمد حنيكي
 
- زوجته مايا عمار
 
 
 
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