من عائلة واحدة... هؤلاء هم شهداء غارة ميس الجبل

استشهد 4 مواطنين من عائلة واحدة في ميس الجبل، بعدما أغار الطيران الحربيّ الإسرائيليّ على البلدة.

وبحسب معلومات "لبنان 24"، الشهداء هم:

- الوالد فادي حنيكي

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- إبنه محمد حنيكي

- إبنه أحمد حنيكي

- زوجته مايا عمار