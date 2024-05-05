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لبنان

أيوب: حرب المساندة لن تنتهي سوى بتطبيق القرار 1701

Lebanon 24
05-05-2024 | 05:51
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كتبت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائبة غادة أيوب عبر منصة "إكس": "حرب المساندة لن تنتهي سوى بتطبيق القرار 1701 سواء بالديبلوماسية أم بالقوة. ‏لو كان قراره لبنانيا من قال يوما لو كنت أعلم، في 2006 وسعى إلى تطبيق القرار 1701 الذي وافق عليه في الحكومة لما كنا نسمع اليوم لبنان لا يريد الحرب وضرورة الالتزام بتطبيق القرار 1701، لأن من أهدر 18 عاما لمنع قيامة الدولة و33 عاما لمنع تطبيق وثيقة الوفاق الوطني حماية لسلاحه وعلة وجوده، ها هو يكاد يقول لم أكن أعلم أن حرب المساندة والمشاغلة التي أعلنتها سوف تطول ولن تجلب سوى القتل والدمار والانهيار ولن تنتهي سوى بتطبيق القرار 1701 سواء بالديبلوماسية أم بالقوة. وأرفقت أيوب تغريدتها بنسخة لمقتطفات من نص القرار 1701.
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