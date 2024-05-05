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لبنان

موسى عن التفلت الأمني والأخلاقي: على القضاء إنزال أقسى العقوبات بحق المقترفين

Lebanon 24
05-05-2024 | 05:53
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كتب رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية النائب ميشال موسى عبر منصة "إكس": "ما نراه اليوم من تفلت أمني وأخلاقي، من اعتداء على الأطفال وعمليات القتل المتنقل والإغتصاب والإنتحار، يدعو إلى القلق، كونه يأتي على خلفية أزماتنا الاقتصادية والسياسيةالمتعددة. إذ نشد على أيدي قواتنا الأمنية لكشفها لهذه الجرائم، نهيب بالقضاء إنزال أقسى العقوبات بالمقترفين".
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