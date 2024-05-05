"تجدد" هنأت المسيحيين الشرقيين بالفصح

كتبت كتلة "تجدد" على منصة "إكس": "تتقدم كتلة تجدد من المسيحيين الذين يتبعون التقويم الشرقي بخالص التهاني وأصدقها بمناسبة عيد الفصح المجيد، ونتمنى أن يحمل هذا العيد معه السلام والاطمئنان وبركات هذه القيامة المجيدة. كل عام وأنتم بخير".

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