Advertisement

لبنان

"تجدد" هنأت المسيحيين الشرقيين بالفصح

Lebanon 24
05-05-2024 | 05:55
A-
A+
Doc-P-1195670-638505105979810195.png
Doc-P-1195670-638505105979810195.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتبت كتلة "تجدد" على منصة "إكس": "تتقدم كتلة تجدد من المسيحيين الذين يتبعون التقويم الشرقي بخالص التهاني وأصدقها بمناسبة عيد الفصح المجيد، ونتمنى أن يحمل هذا العيد معه السلام والاطمئنان وبركات هذه القيامة المجيدة. كل عام وأنتم بخير".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
استفزاز متجدد.. "قربان" عيد الفصح اليهودي يشعل أجواء الأقصى
lebanon 24
05/05/2024 17:49:45 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام معايدا بالفصح: لقيامة لبنان من مآسيه نحو آفاق جديدة
lebanon 24
05/05/2024 17:49:45 Lebanon 24 Lebanon 24
كرياكوس ‏ترأس قداس الفصح في الزاهرية
lebanon 24
05/05/2024 17:49:45 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس بلدية طرابلس هنأ بالفصح
lebanon 24
05/05/2024 17:49:45 Lebanon 24 Lebanon 24

تجدد

الفصح

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:38 | 2024-05-05
10:35 | 2024-05-05
10:33 | 2024-05-05
10:31 | 2024-05-05
10:27 | 2024-05-05
10:25 | 2024-05-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24