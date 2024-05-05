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لبنان

ميقاتي اتّصل برئيس دولة الإمارات معزيا بوفاة الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان

Lebanon 24
05-05-2024 | 06:29
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أجرى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اتصالا هاتفيا برئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان معزيا بوفاة الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين.
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