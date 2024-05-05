ميقاتي اتّصل برئيس دولة الإمارات معزيا بوفاة الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان

أجرى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اتصالا هاتفيا برئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان معزيا بوفاة الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين.

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