أوّل ردّ من جنوب لبنان على غارة ميس الجبل.. إطلاق عدد كبير من الصواريخ

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنه بعد الغارة على ميس الجبل وسقوط عدد من الشهداء في صفوف المدنيين، أُطلق وابل من الصواريخ على كريات شمونة، وتم رصد سقوط بعضها داخل المدينة، ما تسبب بانقطاع الكهرباء.

توازياً، أفادت "الجزيرة" أنه تم إطلاق 20 صاروخا من جنوب لبنان باتجاه كريات شمونة وإصبع الجليل.