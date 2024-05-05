أوّل ردّ من جنوب لبنان على غارة ميس الجبل.. إطلاق عدد كبير من الصواريخ

#عاجل المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف مستوطنة "كريات شمونة" بعشرات الصواريخ. pic.twitter.com/Jk9LOjx0ra
— بلال نزار ريان (@BelalNezar) May 5, 2024
#عاجل المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف مستوطنة "كريات شمونة" بعشرات الصواريخ. pic.twitter.com/Jk9LOjx0ra
بعض آثار الرشقة الصاروخية المباركة التي قصف بها إخوانكم في حزب الله كريات شمونة في شمال فلسطين، في إطار الثأر لشهداء المجزرة الاسرائيلية في ميس الجبل- جنوب لبنان صباح اليوم وإرتقاء 4 شهداء من عائلة واحدة... pic.twitter.com/TPj8SsGPF2
— محمّد حسين يحيى (@mohammadhyehya) May 5, 2024
بعض آثار الرشقة الصاروخية المباركة التي قصف بها إخوانكم في حزب الله كريات شمونة في شمال فلسطين، في إطار الثأر لشهداء المجزرة الاسرائيلية في ميس الجبل- جنوب لبنان صباح اليوم وإرتقاء 4 شهداء من عائلة واحدة... pic.twitter.com/TPj8SsGPF2