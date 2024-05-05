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لبنان

بالفيديو... "حزب الله" أمطر إسرائيل بالصواريخ

Lebanon 24
05-05-2024 | 06:48
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أعلن "حزب الله" في بيان، أنّه "قصف كريات شمونة بعشرات صواريخ الكاتيوشا والفلق"، رداً على استشهاد مواطنين في الغارة الإسرائيليّة على بلدة ميس الجبل.
 
 
إلى ذلك، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية عن إصابة إسرائيلي بجروح خطيرة، جراء سقوط أحد الصواريخ التي أطلقت من لبنان على شارع في كريات شمونة.
 
 
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