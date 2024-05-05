بالفيديو... "حزب الله" أمطر إسرائيل بالصواريخ

مراسل المنار :
3 صليات صاروخية كبيرة استهدفت مستعمرة كريات شمونة و تصاعد أعمدة الدخان من المستعمرة بعد سقوط الصواريخ فيها رغم تفعيل القبة الحديدية و صافرات الانذار دوت لوقت طويل أثناء سقوط الصواريخ . pic.twitter.com/Ye4pdxQvdT
— علي شعيب || Ali Shoeib 🇱🇧 (@alishoeib1970) May 5, 2024
مراسل المنار :
3 صليات صاروخية كبيرة استهدفت مستعمرة كريات شمونة و تصاعد أعمدة الدخان من المستعمرة بعد سقوط الصواريخ فيها رغم تفعيل القبة الحديدية و صافرات الانذار دوت لوقت طويل أثناء سقوط الصواريخ . pic.twitter.com/Ye4pdxQvdT