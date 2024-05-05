بالفيديو... "حزب الله" أمطر إسرائيل بالصواريخ

إلى ذلك، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية عن إصابة إسرائيلي بجروح خطيرة، جراء سقوط أحد الصواريخ التي أطلقت من لبنان على شارع في كريات شمونة.

مراسل المنار :



3 صليات صاروخية كبيرة استهدفت مستعمرة كريات شمونة و تصاعد أعمدة الدخان من المستعمرة بعد سقوط الصواريخ فيها رغم تفعيل القبة الحديدية و صافرات الانذار دوت لوقت طويل أثناء سقوط الصواريخ . pic.twitter.com/Ye4pdxQvdT — علي شعيب || Ali Shoeib 🇱🇧 (@alishoeib1970) May 5, 2024 Advertisement

أعلن "حزب الله" في بيان، أنّه "قصف كريات شمونة بعشرات صواريخ الكاتيوشا والفلق"، رداً على استشهاد مواطنين في الغارة الإسرائيليّة على بلدة ميس الجبل.