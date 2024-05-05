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لبنان

حرائق وأضرار كبيرة... هذا ما فعلته صواريخ "الحزب" اليوم بإسرائيل (صور وفيديو)

Lebanon 24
05-05-2024 | 07:43
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انتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ، لقطات مصوّرة من داخل مستوطنة كريات شمونة، التي تعرّضت لقصف صاروخيّ مُكثّف اليوم، من قبل "حزب الله"، ردّاً على استهداف العدوّ الإسرائيليّ بلدة ميس الجبل، ما أدى إلى استشهاد 4 مواطنين.
 
 
وقد استخدم "حزب الله" في هجومه صواريخ من طراز "كاتيوشا" و"فلق".
 
 
وبحسب اللقطات المتداولة على مواقع التواصل، فإنّ صواريخ "حزب الله" أصابت سيارات ومنازل سكنيّة، كما أُفيد عن إصابة إسرائيليّ بجروحٍ خطيرة.
 
 
كذلك، اندلعت حرائق كبيرة داخل المستوطنة الإسرائيليّة، وتوجّهت فرق الإسعاف على الفور لإخماد النيران.
 
 
 
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