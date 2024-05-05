Advertisement

لبنان

الأسمر: لبنان في خطر كبير

Lebanon 24
05-05-2024 | 07:48
A-
A+
Doc-P-1195706-638505174239238805.jpg
Doc-P-1195706-638505174239238805.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أشار رئيس الإتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر ، في بيان، الى ان "المؤتمرات الصهيونية المخططة لقيام دولة إسرائيل عقدت في أوروبا وأهمها مؤتمر بال في سويسرا، وأنّ وعد حكومة بريطانيا واللورد بلفور وزير خارجيتها أدى الى قيام دولة إسرائيل"، لافتا الى ان "دول أوروبا هيأت قيام إسرائيل عبر تقسيم الشرق باتفاق سايكس بيكو على طريقة القبائل والطوائف والمذاهب والإتنيات والقوميات التي تتقاتل دوماً في ما بينها لتنعم إسرائيل بالأمان وسرقة ثورات الشرق، إن بالاستثمار غير المتكافىء أو ببيع السلاح وتصدير الفوضى عوض التنمية والتقدم".
Advertisement

وقال: "إنّ ما سمي بالإبادة (هولوكست) قد جرت في أوروبا، وتتكشف فصولها يوماً بعد يوم عن أنها كانت مدبرة ومدروسة لشد العصبية الصهيونية وجمع اليهود تمهيداً لنقلهم الى فلسطين تحت ستار التعويض عن مآسيهم، وإنّ ما يجري مع السوريين وتشجيعهم على البقاء في لبنان ومحاولة دمجهم في المجتمع هو بتشجيع ودعم من الإتحاد الأوروبي دون خجلٍ أو وجل وقد تكون آخر فصوله اضمحلال وزوال لبنان الدولة والشعب".

وسأل الاسمر "أوليس ما نراه في غزة والضفة من حرب وتضييق خناق وقتل وتهديم وإبادة تمهيداً للترانسفير يجري تحت نظر وعلم وسكوت وتواطؤ أوروبا؟ أوليست المحفزات ودفع الأموال والمنظمات "NGO's" والفوضى والترهيب والتهديد والحروب المنظمة والمخططة وحقول الغاز والبترول الفارغة ضمن الثوابت الأوروبية؟".

وختم: "احذروا أوروبا فالمخطط رهيب ولبنان في خطر كبير". 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:38 | 2024-05-05
10:35 | 2024-05-05
10:33 | 2024-05-05
10:31 | 2024-05-05
10:27 | 2024-05-05
10:25 | 2024-05-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24