الأسمر: لبنان في خطر كبير

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أشار رئيس الإتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر ، في بيان، الى ان "المؤتمرات الصهيونية المخططة لقيام دولة إسرائيل عقدت في أوروبا وأهمها مؤتمر بال في سويسرا، وأنّ وعد حكومة بريطانيا واللورد بلفور وزير خارجيتها أدى الى قيام دولة إسرائيل"، لافتا الى ان "دول أوروبا هيأت قيام إسرائيل عبر تقسيم الشرق باتفاق سايكس بيكو على طريقة القبائل والطوائف والمذاهب والإتنيات والقوميات التي تتقاتل دوماً في ما بينها لتنعم إسرائيل بالأمان وسرقة ثورات الشرق، إن بالاستثمار غير المتكافىء أو ببيع السلاح وتصدير الفوضى عوض التنمية والتقدم".وقال: "إنّ ما سمي بالإبادة (هولوكست) قد جرت في أوروبا، وتتكشف فصولها يوماً بعد يوم عن أنها كانت مدبرة ومدروسة لشد العصبية الصهيونية وجمع اليهود تمهيداً لنقلهم الى فلسطين تحت ستار التعويض عن مآسيهم، وإنّ ما يجري مع السوريين وتشجيعهم على البقاء في لبنان ومحاولة دمجهم في المجتمع هو بتشجيع ودعم من الإتحاد الأوروبي دون خجلٍ أو وجل وقد تكون آخر فصوله اضمحلال وزوال لبنان الدولة والشعب".وسأل الاسمر "أوليس ما نراه في غزة والضفة من حرب وتضييق خناق وقتل وتهديم وإبادة تمهيداً للترانسفير يجري تحت نظر وعلم وسكوت وتواطؤ أوروبا؟ أوليست المحفزات ودفع الأموال والمنظمات "NGO's" والفوضى والترهيب والتهديد والحروب المنظمة والمخططة وحقول الغاز والبترول الفارغة ضمن الثوابت الأوروبية؟".وختم: "احذروا أوروبا فالمخطط رهيب ولبنان في خطر كبير".