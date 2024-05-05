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لبنان

تحذير عاجل للمواطنين... لا تتوجّهوا إلى الشاطىء

Lebanon 24
05-05-2024 | 07:58
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صدر عن الدفاع المدني البيان التالي:
نظراً لما يشهده الشاطئ اللبناني اليوم من ارتفاع الأمواج والمخاطر المرافقة لحركة التيارات البحرية الشديدة التي تتأثر بحركة المد والجزر الناتجة عن سرعة الرياح، تحذّر المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين والمقيمين والسائحين  من السباحة في مناطق التيارات البحرية ما قد يعرضهم لخطر الغرق.
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كما تدعو صيادي الأسماك وأصحاب المراكب السياحية وكل من يمارسون رياضة الدراجات المائية الى اتخاذ أعلى درجات الحيطة والحذر عند ارتياد الشاطىء وتجنب أي نشاط في هذه الأجواء المناخية البالغة الخطورة.
كما تذكر المواطنين والمقيمين بضرورة التقيد بإرشادات السلامة العامة الصادرة عن المديرية العامة للدفاع المدني والاتصال على الرقم 125 لطلب المساعدة عند الضرورة.
 
 
 
 
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