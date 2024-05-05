كرامي: نتمنى أن تحمل الأعياد الانتصار على العدوّ الإسرائيلي

كتب رئيس تيار "الكرامة" النائب فيصل كرامي عبر منصة "إكس" مهنئا بالفصح: "نتقدم من الأخوة المسيحيين في لبنان الذين يتبعون التقويم الشرقي بأحر التهاني لمناسبة عيد الفصح المجيد، ونتمنى أن تحمل الأعياد المجيدة هذه السنة النصر والإنتصار على العدو الإسرائيلي، والأمن والأمان والإستقرار للبنانيين وللفلسطينيين في غزة والضفة. فصح مجيد وكل عام أنتم بخير".

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