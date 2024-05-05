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لبنان

طلاب التعليم المهني طالبوا باعتماد المواد الاختيارية وتقليص المناهج

Lebanon 24
05-05-2024 | 08:08
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نفذ طلاب في التعليم المهني وفقة تضامنية مع تلاميذ لبنان في الفروع المهنية بجميع الاختصاص والمراحل، غب ساحة عبد الحميد كرامي في طرابلس، للمطالبة بأخذ الحقوق بشان اعتماد المواد الاختيارية وتقليص المناهج التعليمية، لا سيما ومع اقتراب موعد الامتحانات الرسمية لم يتمكن الطلاب من أخذ البرامج كاملة.
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ورفع الطلاب اللافتات التي تطالب بانصافهم وتحدثت باسم المعصمين الطالبة رقية حجار، وتلت بيانا باسم الطلاب في التعليم المهني اكدت فيه "احترام قرارات الوزارة بأن تعود هيبة الشهادة الرسمية ولكن لا يستطيع الطالب تقديم شهادة كاملة في كافة المواد، وهناك العديد من المواد غير الأساسية". وأشارت إلى أن "طلاب المهني مظلومون بقرار التقليص فقط"، وطالبت بأن "تكون الشهادة في مواد اساسية وليس مواد ثانوية وعادية".

ولفتت إلى أن "الطلاب اجروا عاماً دراسياً كاملا ولكن أكثر من خمس سنوات يعيش الطالب في اوضاع تربوية غير مستقرة واقتصادية ونفسية". وطالبت بتعديل القرارات والعدل بين الثانوي والمهني وعدم التفريق والتمييز.

 
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