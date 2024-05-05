19
o
بيروت
22
o
طرابلس
21
o
صور
21
o
جبيل
21
o
صيدا
21
o
جونية
18
o
النبطية
16
o
زحلة
16
o
بعلبك
22
o
بشري
21
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
الجوزو: مسكين لبنان.. شعبه ضد نفسه قبل أن يكون ضد الغير
Lebanon 24
05-05-2024
|
09:03
A-
A+
photos
0
A+
A-
اعتبر مفتي جبل لبنان الشيخ الدكتور محمد علي الجوزو، في تصريح، أن "الخلاف في لبنان ليس بين الطوائف، بل بين أبناء الطائفة الواحدة، فالمسيحي ضد المسيحي، والمسلم ضد المسلم، والشعب اللبناني ضد الشعب اللبناني، وهو غارق لأذنيه في العصبيات العمياء التي جعلت لبنان دولة فاشلة لا تقف على قدمين ثابتتين أبداً".
Advertisement
وقال: "كنت في أميركا، وكان ولدي قد درس في أميركا وتزوج أميركية، وكنّا نجلس سوياً كعائلة واحدة، وقال لي رجل من أقرباء زوجة إبني "نحن هنا في أميركا كلنا غرباء، ولا يوجد أميركي واحد له جذور أميركية سوى الهنود الحمر والزنوج"، نعم هذه هي أميركا التي تحكم العالم اليوم، والتي تقف الى جانب الصهيونية بكل ما لديها من قوة، أميركا هذه شعبها خليط من أبناء الشعوب المتعددة، وكلهم مهاجرون، وجميعهم يتباهون على أنهم أبناء هذه الشعوب، ولا يختلفون في ما بينهم على هذه الجذور".
أضاف: "عندما يحدث خلاف اليوم مثل هذا، عن الواقع بالنسبة لإسرائيل وأعمالها الوحشية، تجد الأكثرية الساحقة من الشعب الأميركي ضد الممارسات البربرية الصهيونية، ولكن الحكام للأسف الشديد صهاينة، ويؤيدون إسرائيل ويمدونها بالسلاح والمال كي تحارب العرب وتوقد نار الفتنة في المنطقة، واللوبي الصهيوني من أكثر المنظمات الأميركية تعصباً في الوقوف الى جانب إسرائيل ومساندتها".
وتابع: "كم كنت أتمنى أن يلتقي الشعب اللبناني المؤلف من 18 طائفة على هذا المبدأ وأن يكون شعباً واحداً، يهمه لبنان وتحريره ومساعدته للخروج من أزمته الخانقة، والتي تكاد تذهب بلبنان وشعبه".
وختم الجوزو: "مسكين لبنان، شعبه ضد نفسه قبل أن يكون ضد الغير".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"زودة 100 دولار" على الراتب.. من تلقاها في لبنان؟
Lebanon 24
"زودة 100 دولار" على الراتب.. من تلقاها في لبنان؟
14:14 | 2024-05-04
04/05/2024 02:14:21
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات جديدة عن جريمة فندق الروشة.. هل تمّ اغتصاب الضحية؟
Lebanon 24
معلومات جديدة عن جريمة فندق الروشة.. هل تمّ اغتصاب الضحية؟
01:30 | 2024-05-05
05/05/2024 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إتصالات وردت إلى المصارف.. ماذا طُلب منها؟
Lebanon 24
إتصالات وردت إلى المصارف.. ماذا طُلب منها؟
02:15 | 2024-05-05
05/05/2024 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تألّقت بالأبيض.. ملكة جمال لبنان السّابقة تدخلُ القفص الذهبي في لندن (صور)
Lebanon 24
تألّقت بالأبيض.. ملكة جمال لبنان السّابقة تدخلُ القفص الذهبي في لندن (صور)
00:40 | 2024-05-05
05/05/2024 12:40:33
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة تهزّ بيروت.. ما جرى داخل فندق مروّع جداً!
Lebanon 24
جريمة تهزّ بيروت.. ما جرى داخل فندق مروّع جداً!
14:14 | 2024-05-04
04/05/2024 02:14:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
10:38 | 2024-05-05
صاعقة تسبّبت بأضرار بالسيارات
10:35 | 2024-05-05
بقعوني: أتمنى للجميع نعمة الانتصار على الاحباط
10:33 | 2024-05-05
سلام معايدا بالفصح: لقيامة لبنان من مآسيه نحو آفاق جديدة
10:31 | 2024-05-05
كرياكوس ترأس قداس الفصح في الزاهرية
10:27 | 2024-05-05
للمرّة الثانيّة اليوم... هكذا ردّ "الحزب" على غارة ميس الجبل
10:25 | 2024-05-05
تأهل جاد أبي كرم وهادي شبيب لكأس العالم في الكرة الطائرة الشاطئية
فيديو
بالفيديو: اقتحم بسيارته حشدا من المحتجين المؤيدين لفلسطين ورش عليهم مادة كيميائية
Lebanon 24
بالفيديو: اقتحم بسيارته حشدا من المحتجين المؤيدين لفلسطين ورش عليهم مادة كيميائية
04:09 | 2024-05-04
05/05/2024 17:52:08
Lebanon 24
Lebanon 24
سقطت فجأة بين المعزين.. فنانة تنهار ويُغمى عليها في عزاء والدتها (فيديو)
Lebanon 24
سقطت فجأة بين المعزين.. فنانة تنهار ويُغمى عليها في عزاء والدتها (فيديو)
03:39 | 2024-05-04
05/05/2024 17:52:08
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرة الثالثة.. صاحبة أغنية "أنا دانا" تدخل القفص الذهبي والعريس فنان شهير (فيديو)
Lebanon 24
للمرة الثالثة.. صاحبة أغنية "أنا دانا" تدخل القفص الذهبي والعريس فنان شهير (فيديو)
02:08 | 2024-05-02
05/05/2024 17:52:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24