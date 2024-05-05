هبة من اليونيفيل الى مدرسة شقرا.. وأدوات زراعية الى بلدية حاصبيا

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قدمت قوات حفظ السلام النيبالية، هبة إلى مدرسة شقرا الابتدائية، تضمنت مجموعة من اللوازم المكتبية الضرورية تسهم في دعم تعليم الطلاب في المدرسة وكذلك النازحين، خصوصاً من بلدة حولا، لمواصلة دراستهم. وشكر مدير المدرسة حسين عوالة لقوات اليونيفيل وحفظة السلام من الكتيبة النيبالية دعمهم المتواصل.وبحسب بيان، قدّمت قوات حفظ السلام من الكتيبة الإسبانية مجموعة من الأدوات الزراعية إلى ممثل وزارة الزراعة في بلدية حاصبيا اسماعيل أمين، الذي تقدم بالشكر من اليونيفيل والكتيبة الإسبانية على دعمهما لقطاع الزراعة. كذلك، قدّمت وحدة التعاون المدني العسكري في القطاع الشرقي ملابس وسلعًا أساسية لممثل مركز التنمية الاجتماعية في بلدية مجدل سلم محمد صدرا، وتعتبر هذه الهبة ذات أهمية كبيرة للأطفال وكبار السن المحتاجين.وتجدر الاشارة الى ان اليونيفيل تلتزم ضمان الأمن في المنطقة وستواصل العمل جنبًا إلى جنب من أجل بناء مستقبل أفضل لابنائها.