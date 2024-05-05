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لبنان

بيان لبلدية ميس الجبل بعد إستشهاد 4 مواطنين... ماذا جاء فيه؟

Lebanon 24
05-05-2024 | 09:23
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صدر عن بلدية ميس الجبل البيان التالي:

مرة جديدة، يثبت العدو الاسرائيلي انه يمتهن الاجرام ويتفنن القتل والتدمير وسفك دماء الأبرياء الآمنين… واليوم مجزرة جديدة تضاف الى سجل اجرام الصهاينة، من خلال استهداف بلدة ميس الجبل بغارة جوية معادية، وارتقاء الشهيدة ماي علي عمار وزوجها الشهيد فادي حنيكة، ونجلاه الشهيدين احمد ومحمد حنيكة، شهداء الوطن وكل لبنان (رحمهم الله)…
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اننا نضع هذه المجزرة المدانة والمستنكرة بكل المعايير الانسانية والحقوقية والمواثيق الدولية، امام الرأي العام المحلي والعربي والدولي، ونؤكد ان هذا العدو الجبان، يلجأ الى استهداف المدنيين لانه عاجز عن تحقيق الانجازات في الميدان، وما يزيدنا اجرامه الا صلابة وقوة وعزيمة وصمود، وتمسكاً بخيار ونهج المقاومة الذي ارتضيناه سبيلاً لتحرير ارضنا وحماية اهلنا وسيادتنا ووطننا… 

ان هذا العدو الغاشم لا يميز بين مدني وآخر، او بين كبير او طفل و صغير، ولذلك فإننا مدعوون للصبر والتحمل، ومدعوون ايضاً لليقظة والانتباه اكثر واكثر خاصة فيما يتعلق بالتنقلات، وبتفقد البيوت والمؤسسات والارزاق، لأن عدونا يمتهن الغدر والاجرام…
ويبقى دعاؤنا بالرحمة للشهداء الابرار، وبالشفاء للجرحى، وبالنصر والثبات والتسديد لمجاهدينا الابطال ولأهلنا الصامدين والصابرين…
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