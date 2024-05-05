"حزب الله" قصف مرابض مدفعيّة العدوّ.. النيران اندلعت فيها

أعلن حزب الله أنه استهدف "مرابض مدفعيّة العدو وانتشارًا لجنوده في الزاعورة بعشرات صواريخ الكاتيوشا ما أدى إلى إصابتها واندلاع النيران فيها".

كما واستهدف الحزب "التجهيزات التجسّسية في موقع راميا بالأسلحة المناسبة" وأصابها إصابة مباشرة.