رئيس بلدية طرابلس هنأ بالفصح

هنأ رئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق اللبنانيين بعيد الفصح، وقال بعد جولة تفقدية له في طرابلس: "نتقدم من المسيحيين ‫الذين يتبعون التقويم الشرقي بخاصة واللبنانيين بعامة بأحر التهاني، لمناسبة عيد ⁧‫الفصح المجيد‬⁩، ونأمل ان يعم الأمن والاستقرار في طرابلس وكل لبنان، وان يعيده الله بالخير والسرور والبركة وراحة البال⁧‫".

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