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لبنان

قبلان: كلما زادت التضحيات زدنا صلابة واقتربنا من النصر

Lebanon 24
05-05-2024 | 10:13
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كتب عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب الدكتور قبلان قبلان عبر منصة "اكس": "جريمة جديدة يرتكبها جيش الاحتلال ضد الأبرياء، باقة جديدة من الشهداء ارتقوا في سبيل الله والوطن، دفعة نقية من الدم الصافي تروي تراب ‎ميس الجبل. دم يسفك أمام العالم المتوحش، وكل العالم المساند لاسرائيل والساكت عن جرائمها متوحش، مزيد من الانكشاف وسقوط الأقنعة الزائفة التى تخدع الكثيرين، كلما زاد الدم والتضحيات، زدنا صلابة، واقتربنا من النصر، كلما زاد الإجرام زاد عشقنا للشهادة وتمسكنا بالأرض وبالمواجهة.
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لك يا ‎ميس ترخص الدماء.. لك يا ‎جنوب تهون التضحيات.. صبراً اهلنا وشعبنا فطريق الحق صعب المسالك. النصر للجنوب والمجد للشهداء".
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