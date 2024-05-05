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لبنان

تأهل جاد أبي كرم وهادي شبيب لكأس العالم في الكرة الطائرة الشاطئية

Lebanon 24
05-05-2024 | 10:25
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أحرز الثنائي جاد أبي كرم وهادي شبيب المركز الثاني في بطولة آسيا للكرة الشاطئية لتحت 19 سنة التي استضافتها تايلاند، وتأهلا لنهائيات كأس العالم التي تستضيفها الصين في نهاية آب المقبل.

وخسر الثنائي المباراة النهائية امام ايران ظهر اليوم، بعد فوزهما في الدور نصف النهائي على اوستراليا صباحا.
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واتصل رئيس الاتحاد اللبناني للكرة الطائرة وليد القاصوف بمدير بعثة لبنان مارك أبي كرم وهنأ اللاعبين والمدرب وليم الأسمر على إنجازهم التاريخي، واضعًا امكانات الإتحاد من اجل التحضير لكأس العالم بأفضل طريقة ممكنة.

لبنان

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