للمرّة الثانيّة اليوم... هكذا ردّ "الحزب" على غارة ميس الجبل

أعلن "حزب الله" في بيان، أنّه "في إطار الرد على الجريمة ‏المروعة التي ارتكبها العدوّ الإسرائيلي في بلدة ميس الجبل وارتقاء شهداء وجرحى مدنيين، استهدف مبنى في مستعمرة أفيفيم بالأسلحة المناسبة وأصابه ‏إصابة مباشرة".‏

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