كرياكوس ‏ترأس قداس الفصح في الزاهرية

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‏ترأس متروبوليت طرابلس والكورة وتوابعهما للروم الاورثوذكس المطران افرام كرياكوس قداس الفصح المجيد في كنيسة مار جاورجيوس في منطقة الزاهرية في طرابلس، عاونه لفيف من الكهنة، بحضور النائب جميل عبود وفاعليات وحشد من المؤمنين.ودعا كرياكوس في عظته إلى "الصلاة والدعاء ليتمكن الوطن من الخروج من محنته الصعبة"، مشددا على "التواضع والتضحية ونشر ثقافة السلام والمحبة والحياة في نفوس جميع اللبنانيين"، ومؤكدا أن "لا خلاص إلا بالرجوع إلى الله".وختم موجها المعايدة لكل اللبنانيين، ثم تقبل والكهنة التهاني بالعيد من المشاركين.