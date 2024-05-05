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لبنان

سلام معايدا بالفصح: لقيامة لبنان من مآسيه نحو آفاق جديدة

Lebanon 24
05-05-2024 | 10:33
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كتب وزير الاقتصاد و التجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام عبر منصة "اكس": "بمناسبة عيد الفصح المجيد أتقدم من الشعب اللبناني عموما والاخوة المسيحيين الذين يتبعون التقويم الشرقي، بأطيب التهاني والأمنيات لنا جميعاً. ‏وكل تمنياتي ان تكون هذه المناسبة المقدسة فرصة لنا للاعتبار منها بالايمان بالوطن وبقيامة لبنان الجديد من مآسيه نحو آفاق جديدة، يفيض منها النور والامل والحياة والمستقبل الواعد لأجيالنا القادمة".
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