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لبنان

صاعقة تسبّبت بأضرار بالسيارات

Lebanon 24
05-05-2024 | 10:38
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ صاعقة ضربت أحد المباني في منطقة الزاهرية في طرابلس.
 
 
وقد تساقطت حجارة على عدد من السيارات، واقتصرت الأضرار على الماديّات.
 
 
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صاعقة

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