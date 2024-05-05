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لبنان
صاعقة تسبّبت بأضرار بالسيارات
Lebanon 24
05-05-2024
|
10:38
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ صاعقة ضربت أحد المباني في منطقة الزاهرية في طرابلس.
وقد تساقطت حجارة على عدد من السيارات، واقتصرت الأضرار على الماديّات.
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