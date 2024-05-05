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لبنان

مأساة جديدة على طرقات لبنان... شاب تعرّض لحادث صدم وتُوفي

Lebanon 24
05-05-2024 | 10:55
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أفاد "الوكالة الوطنية للاعلام"، أن المواطن ح.حجازي تعرّض لحادث صدم في بلدته الخرايب، بينما كان يقود دراجته النارية في بلدته.
 
 
وعلى الفور نقله الدفاع المدني من مركز الخرايب إلى مستشفى راغب حرب، لكنه ما لبث أن فارق الحياة متأثرا بجروحه.
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حادث سير

قتيل

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