نفّذ حزب الله مساء اليوم سلسلة من العمليات التي تأتي ردًا على الإعتداءات الإسرائيلية على المناطق والقرى والبلدات الجنوبية التي تتعرض لقصف متواصل، بالاضافة إلى استهداف المدنيين داخلها.

وفي التفاصيل، فقد أعلن "حزب الله" في بيان عن "استهدافه عند الساعة 6:00 من عصر اليوم الأحد التجهيزات التجسسية في موقع المالكية ‏بالأسلحة المناسبة وأصابها إصابة مباشرة".‏

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وفي تمام الساعة 6:15، أعلن الحزب في بيان آخر عن استهداف موقع السماقة بالأسلحة الصاروخية وأصابه ‏إصابة مباشرة.

ورداً على اعتداءات العدو ‏الإسرائيلي على القرى الجنوبية والمنازل المدنية وخصوصاً استشهاد المدنيين في بلدة ميس الجبل، ‏أعلن الحزب أيضا عن استهداف مستوطنة كفريوفال بالأسلحة الصاروخية.‏

وفي بيان آخر، وردًا على استهداف المدنيين، أعلن الحزب عن قصف مستوطنتي كفرجلعادي ومرغليوت بالصواريخ المناسبة.