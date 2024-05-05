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لبنان

قداس الفصح في كاتدرائية مار نيقولاوس للروم الأرثوذكس في صيدا

Lebanon 24
05-05-2024 | 11:39
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احتفلت كاتدرائية مار نيقولاوس للروم الأرثوذكس في صيدا بعيد الفصح المجيد، فترأس القداس الأب جوزيف خوري بمعاونة عدد من الكهنة وبحضور حشد كبير من أبناء صيدا والجوار.

ونقل خوري في مستهل عظته تحيات راعي الأبرشية المطران الياس كفوري مهنئاً  أبناء الرعية بالعيد. ثم تحدث عن معاني الفصح "كالتضحية في سبيل الآخر وحمل رسالة الإنسانية والدفاع عن الضعيف والإيمان العميق الذي به تسمو النفس البشرية".
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تبع القداس صلوات وأدعية من أجواء الفصح، وتراتيل بأصوات مؤمنين من أفراد الجاليات الروسية والأوكرانية والأثيوبية والفرنسية والإنكليزية والإسبانية والرومانية الذين شاركوا في القداس، وقدموا  التهاني للأب خوري في صالون الكاتدرائية.
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