المكاري إلى الكويت للمشاركة في الملتقى الإعلامي العربي

غادر وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال المهندس زياد المكاري لبنان متّجهاً إلى دولة الكويت، للمشاركة في الملتقى الإعلامي العربي بدورته التاسعة عشرة، حيث سيلقي كلمة لبنان في جلسة بعنوان "فلسطين في مواجهة الإعلام"، يديرها وزير الإعلام الكويتي الأسبق سامي النصف، ويشارك فيها المشرف العام على الإعلام في فلسطين أحمد عساف.

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