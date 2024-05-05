سيارة انقلبت.. حادث سير على طريق بسبينا

وقع حادث سير في بلدة بسبينا قضاء البترون، حيث انزلقت سيارة رباعية الدفع ما ادى الى انقلابها وذلك بسبب الامطار التي تساقطت في المحلة المذكورة، حسب مندوبة "لبنان24".



وقد نتج عن الحادث اصابة إمرأة برضوض عمل الصليب الأحمر على معالجتها.

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