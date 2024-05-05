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لبنان

سيارة انقلبت.. حادث سير على طريق بسبينا

Lebanon 24
05-05-2024 | 15:16
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وقع حادث سير في بلدة بسبينا قضاء البترون، حيث انزلقت سيارة رباعية الدفع ما ادى الى انقلابها وذلك بسبب الامطار التي تساقطت في المحلة المذكورة، حسب مندوبة "لبنان24".

وقد نتج عن الحادث اصابة إمرأة برضوض عمل الصليب الأحمر على معالجتها.
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البترون

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